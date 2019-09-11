Milli haltercilerimiz Gölbaşı'nda moral depoladı

Romanya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasına hazırlanan Türkiye Halter Federasyonu Gençler ve 23 yaş altı erkek ve bayan halter milli takımı sporcuları Gölbaşı’nda moral depoladı.

Avrupa Şampiyonası öncesi Gölbaşı'nda moral depolayan ekip, Gölbaşı Şehir Parkı'nı gezerek, Şehir Parkı'nda dönme dolaba binip Mogan ve Eymir göllerini aynı anda görme şansına sahip oldular. Şehir turunun ardından halter milli takımı sporcu ve antrenörleri, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’le moral yemeğinde bir araya geldi.

Moral yemeğine Başkan Şimşek’in yanı sıra Halter Federasyonu başkan vekili Mevlüt Ataseven, Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Lütfü Yılmaz ve Milli Takımlar'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Atak da katıldı.

“ŞAMPİYONADA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Yemek sonrası milli sporculara hitaben konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Bugün burada halter milli takımı sporcularımızla birlikte olmanın mutluluk ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Ben burada olan tüm sporcularımızın Romanya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda madalyalar getireceğine ve milli marşımızı Avrupa arenasında gururla çaldıracağından eminim. Halter Milli takımımıza Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Milli Takımlar'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Atak da ev sahipliği nedeniyle Başkan Şimşek’e teşekkür ederken “Halter Milli Takımını Gölbaşı’nda ağırlayan Belediye Başkanımıza ve Spor Kulübü Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah izin verirse Avrupa Şampiyonası’nda madalyaları toplayacağız” diye konuştu.

Yemek sonrası Milli Takımlar'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Atak, Başkan Şimşek’e günün anısına bir plaket takdim etti.