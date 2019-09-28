Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü oldu
Kazakistan’ın Almatı kentinde yapılan Ümitler Dünya Judo Şampiyonası’nda +70 kiloda yarışan Salihli Belediyespor Judo Takımı’nın milli judocusu Hilal Öztürk, dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
Spor 28.09.2019, 15:28 28.09.2019, 16:08
Kazakistan’ın Almatı kentinde yapılan Ümitler Dünya Judo Şampiyonası’nda +70 kiloda yarışan Salihli Belediyespor Judo Takımı’nın milli judocusu Hilal Öztürk, dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kazakistan’da dünya üçüncüsü olan Hilal Öztürk’ü tebrik etti.
(İHA)
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