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Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü oldu

Kazakistan’ın Almatı kentinde yapılan Ümitler Dünya Judo Şampiyonası’nda +70 kiloda yarışan Salihli Belediyespor Judo Takımı’nın milli judocusu Hilal Öztürk, dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Spor 28.09.2019, 15:28 28.09.2019, 16:08
Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü oldu
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Kazakistan’ın Almatı kentinde yapılan Ümitler Dünya Judo Şampiyonası’nda +70 kiloda yarışan Salihli Belediyespor Judo Takımı’nın milli judocusu Hilal Öztürk, dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Ümitler Dünya Judo Şampiyonası 64 ülkeden 211’i kadın, 265’i erkek judocunun katılımı ile Kazakistan’ın Almatı kentindeki Baluan Shlok Spor Salonu’nda yapıldı. Ümitler Dünya Şampiyonası’nda Ay-yıldızlı forma ile tatamiye çıkan Salihli Belediyespor Judo Takımı’nın başarılı sporcusu Hilal Öztürk, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Hollandalı Carmen Dijkstra karşısında ipponla galip gelen Hilal Öztürk çeyrek finalist oldu. Bu turda Japon İon Yamaki’ye altın skorda yenilen judokamız repesaja kaldı. İtalyan Asya Tavano’yu 30 saniyede ipponla yenen Hilal Öztürk, bronz madalya için Fransız Liz Ngelebeya ile yaptığı karşılaşmayı ipponla kazanarak sıkletinde dünya üçüncüsü olarak kürsüdeki yerini alıp, bronz madalyanın sahibi oldu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kazakistan’da dünya üçüncüsü olan Hilal Öztürk’ü tebrik etti.

(İHA)

#Milli judocu Hilal Öztürk
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