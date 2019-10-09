Son Dakika
Yaylalarda 109 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Varank net konuştu: “Tehditler bizim için yok hükmündedir"
109 teröristin etkisiz hale getirildi
Yenimahalle’den Çamlıdereli çocuklara Anıtkabir gezisi
MHP'den Yalçın Doğan'a sert eleştiri
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Recep Kömürcü'nün seçilmesi kararı Resmi Gazete'de

Milli judocular Avrupa Şampiyonasına hazır

Türkiye İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Judo A Milli Takımı, Belçika’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Manisa’nın Salihli ilçesindeki kamp ile tamamladı. Şampiyonada Türkiye’yi 9 erkek 4 kadın olmak üzere 13 sporcu temsil edecek olan judocular, Salihli’den uğurlandı

Spor 09.10.2019, 12:29 09.10.2019, 13:08
Milli judocular Avrupa Şampiyonasına hazır

Türkiye İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Judo A Milli Takımı, Belçika’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Manisa’nın Salihli ilçesindeki kamp ile tamamladı. Şampiyonada Türkiye’yi 9 erkek 4 kadın olmak üzere 13 sporcu temsil edecek olan judocular, Salihli’den uğurlandı

Salihli’de 2 kamp dönemi geçirdiklerini belirten İşitme Engelliler Judo Milli Takım Antrenörü Osman Gökçül, “Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandık. Bizleri Salihli’de en iyi şekilde ağırlayan Salihli halkına teşekkür ediyorum. İnşallah Belçika’dan hem takım halinde hem de ferdi olarak bir çok madalyayı ülkemize getireceğiz” dedi.

KAYMAKAM SAĞLAM ZİYARET ETTİ

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam da İşitme Engelliler Judo Milli Takımı’nı ziyaret etti. Avrupa Şampiyonasına katılacak olan Ay-yıldızlı sporculara başarılar dileyen Kaymakam Sağlam, milli judoculara tatlı ikramında bulundu. Belçika’dan madalyalarla dönmeleri temennisinde bulunan Kaymakam Sağlam, milli judocularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaymakam Sağlam’a milli judoculara ziyaretinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz ile Okul Sporları Koordinatörü Cengiz Yılmaz eşlik etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#spor #Belçika #Türkiye İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Judo A Milli Takımı
Yorumlar (0)
18°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:23
Güneş 06:46
Öğle 12:41
İkindi 15:52
Akşam 18:26
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@