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Milli judocular Brezilya yolcusu

Başkent Brasilia'da, 6-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Brasilia Grand Slam müsabakalarında Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek.

Spor 03.10.2019, 10:26 03.10.2019, 10:41
Milli judocular Brezilya yolcusu
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ANKARA (AA) - Brasilia Grand Slam müsabakaları, 6-8 Ekim tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, başkent Brasilia'da düzenlenecek ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan kazandıran müsabakalarda Türkiye'yi 3 kadın ve 5 erkek sporcu temsil edecek.

Grand Slam müsabakalarına 60 ülkeden, 157 kadın ve 194 erkek sporcu katılacak.

Milli takım kafilesi bugün öğleden sonra İstanbul’dan uçakla Brezilya’ya hareket edecek.

Türk sporcuların maç programı ise şöyle:

6 Ekim Pazar

Kadınlar:

48 kilo: Gülkader Şentürk

52 kilo: İrem Korkmaz

Erkekler:

66 kilo: Sinan Sandal

7 Ekim Pazartesi

Erkekler:

73 kilo: Bilal Çiloğlu

81 kilo: Vedat Albayrak

8 Ekim Salı

Kadınlar:

+78 kilo: Kayra Sayit

Erkekler:

90 kilo: Mikail Özerler

+100 kilo: Cemal Erdoğan

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Brasilia Grand Slam #Brezilya #İrem Kokrmaz #judo #Sinan Sandal
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