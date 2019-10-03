Milli judocular Brezilya yolcusu
Başkent Brasilia'da, 6-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Brasilia Grand Slam müsabakalarında Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek.
ANKARA (AA) - Brasilia Grand Slam müsabakaları, 6-8 Ekim tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek.
Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, başkent Brasilia'da düzenlenecek ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan kazandıran müsabakalarda Türkiye'yi 3 kadın ve 5 erkek sporcu temsil edecek.
Grand Slam müsabakalarına 60 ülkeden, 157 kadın ve 194 erkek sporcu katılacak.
Milli takım kafilesi bugün öğleden sonra İstanbul’dan uçakla Brezilya’ya hareket edecek.
Türk sporcuların maç programı ise şöyle:
6 Ekim Pazar
Kadınlar:
48 kilo: Gülkader Şentürk
52 kilo: İrem Korkmaz
Erkekler:
66 kilo: Sinan Sandal
7 Ekim Pazartesi
Erkekler:
73 kilo: Bilal Çiloğlu
81 kilo: Vedat Albayrak
8 Ekim Salı
Kadınlar:
+78 kilo: Kayra Sayit
Erkekler:
90 kilo: Mikail Özerler
+100 kilo: Cemal Erdoğan
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