Son Dakika
Ankara'da "Coğrafi İşaretler Zirvesi"nde renkli görüntüler
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye aleyhtarı karar!
Zerdalitepe'de bir kişi tartıştığı karısını öldürdü
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İstanbul Ekonomi Zirvesi, 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefliyor
Kıvanç Tatlıtuğ'a 10 yıla kadar hapis istendi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi
Ali Koç PFDK’ya sevk edildi
Bitkisel yağda “üretim seferberliği“ çağrısı
3 jinekolojik kanser türü, kadınları tehdit ediyor!

Milli karateciler rotasını Şili’ye çevirdi

Sezonun ikinci yarısını Japonya’da yapılan Karate 1 Premier Lig’in Tokyo etabıyla açan Karate Milli Takımı, rotasını Şili’ye çevirdi. Ay-yıldızlı ekip, 20-22 Eylül tarihlerinde Karate 1 A Serisi’nde sezonun dördüncü ve son etabına ev sahipliği yapacak Santiago kentinde tatamiye çıkacak.

Spor 19.09.2019, 11:03 19.09.2019, 11:20
Milli karateciler rotasını Şili’ye çevirdi
banner63

Sezonun ikinci yarısını Japonya’da yapılan Karate 1 Premier Lig’in Tokyo etabıyla açan Karate Milli Takımı, rotasını Şili’ye çevirdi. Ay-yıldızlı ekip, 20-22 Eylül tarihlerinde Karate 1 A Serisi’nde sezonun dördüncü ve son etabına ev sahipliği yapacak Santiago kentinde tatamiye çıkacak.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle kota müsabakalarına hız kesmeden devam eden Karate Milli Takımı, Japonya’nın Tokyo kentinde açtığı sezonun ikinci yarısında rotasını Şili’ye yönlendirdi. Milliler, Karate 1 A Serisi’nde sezonun dördüncü ve son etabı olan Santiago kentinde, 20-22 Eylül tarihlerinde tatamiye çıkacak.

Dünya Karate Federasyonu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren organizasyona 72 ülkeden 804 karatecinin kayıt yaptırdığını açıkladı. Final seansının 22 Eylül Pazar günü yapılacağı müsabakalara ay-yıldızlı ekip 7 kadın, 12 erkek sporcuyla katılım gösterecek.

Sezon Şili’de tamamlanacak

Karate 1 kapsamında düzenlenen A Serisi’nde sezon Şili’de tamamlanacak. Salzburg’da başlayan etap, İstanbul ve Montreal’in ev sahipliğinde devam etti. A Serisi’nin geride kalan etaplarında 84 ülkeden yaklaşık 1251 sporcu tatamiye çıktı. Toplamda sekiz kez zirveye çıkan Türkiye en başarılı ülke olurken, 16 farklı ülke de en az bir altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türk karateciler, Salzburg, İstanbul ve Montreal etaplarında 8 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.

Şili’de Türkiye’yi temsil edecek milli karateciler:

Kadınlar

Ferdi Kata: Dilara Eltemur, Keyda Nur Çolak

Kumite 50 kg: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55 kg: Tuba Yakan

Kumite 61 kg: Merve Çoban

Kumite 68 kg: Eda Eltemur

Kumite +68 kg: Meltem Hocaoğlu

Erkekler

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran, Enes Özdemir

Kumite 60 kg: Eray Şamdan

Kumite 67 kg: Burak Uygur, Muratcan Deniz

Kumite 75 kg: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut

Kumite 84 kg: Uğur Aktaş

Kumite +84 kg: Alparslan Yamanoğlu

Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Kutluhan Duran, Enes Özdemir

(İHA)

Yorumlar (0)
30°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 19 Eylül 2019
İmsak 05:03
Güneş 06:27
Öğle 12:47
İkindi 16:15
Akşam 18:58
Yatsı 20:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@