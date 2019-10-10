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Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da gaza basacak

- Milli sporcu, hafta sonu FIM CEV Moto3 Dünya Gençler Şampiyonası'nın 7. ayak yarışında Albacete Pisti'nde mücadele edecek

Spor 10.10.2019, 10:16
Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da gaza basacak

ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Deniz Öncü, 12-13 Ekim tarihlerinde FIM CEV Moto3 Dünya Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Deniz, 3 bin 550 metrelik Albacete Pisti'nde gaza basacak.

KTM Ajo Takımı ile yarışta yer alacak milli sporcu, 12 Ekim Cumartesi günü sıralama yarışlarına katılacak. 20 tur üzerinden koşulacak yarışların ilki 13 Ekim Pazar günü TSİ 12.00'de, ikincisi ise TSİ 15.00'te başlayacak.

Genç sporcu Deniz Öncü genel klasmanda 37 puanla 11. sırada yer alıyor.



#Deniz Öncü #motosiklet #FIM CEV Moto3 Dünya Gençler Şampiyonası
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