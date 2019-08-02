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Milli sporcu Eda Yıldırım gülle atmada dünya şampiyonu

Milli sporcu Eda Yıldırım, 2019 IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda gülle atmada altın madalya kazandı.

Spor 02.08.2019, 11:38 02.08.2019, 11:53
Milli sporcu Eda Yıldırım gülle atmada dünya şampiyonu

Milli sporcu Eda Yıldırım, 2019 IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda gülle atmada altın madalya kazandı.


Uluslararası Paralimpik Komite tarafından İsviçre'nin Notvil şehrinde düzenlenen 2019 IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Eda Yıldırım, gülle atmada Türkiye'yi temsil etti. Yıldırım, 12.05 m'lik derecesiyle yıldızlar kategorisinde şampiyon olarak altın madalyaya uzandı.

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