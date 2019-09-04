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Milli sporcu Erken, Sivas Kongresi için daldı

ANTALYA (AA) - Dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Antalya'da, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 100 metrelik serbest dalış gerçekletirdi.1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Gençlik ve Spor Külübü Derneği...

Spor 04.09.2019, 22:08
Milli sporcu Erken, Sivas Kongresi için daldı

ANTALYA (AA) - Dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Antalya'da, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 100 metrelik serbest dalış gerçekletirdi.

1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Gençlik ve Spor Külübü Derneği sporcusu dünya rekortmeni Erken, Kaş ilçesi Limanağzı Koyu'nda "dinamik apnea mono palet" branşında yatay olarak tek nefeste 100 metre dalışı yaptı.

Erken, dalışın ardından 24 metrekarelik Türk bayrağı açtı.

Tarihi kongrenin 100. yıl dönümünde anlamlı bir dalış gerçekleştirdiğini ifade eden Erken, "Kaş'ta 100 metrelik bir anı dalışı ile ecdadımıza yönelik vefa borcumuzu göstermek istedim." dedi.

#antalya #Birgül Erken #kaş #rekortmen #serbest dalış
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