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Milli sporcu Satı Burcu, şampiyonaya veda etti

- Milli sporcu Satı Burcu, şampiyonaya veda etti

Spor 05.10.2019, 16:52 05.10.2019, 16:58
Milli sporcu Satı Burcu, şampiyonaya veda etti

ANKARA (AA) - Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Satı Burcu elendi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ulan Ude kentinde devam eden Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın üçüncü gününde Satı Burcu ringe çıktı.

Milli sporcu, 57 kilo mücadelesinde Japon rakibi Sena İrie'ye mağlup oldu ve şampiyonaya veda etti.

Türkiye'nin 6 sporcuyla yer aldığı şampiyona 14 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

#boks #Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası #rusya #Satı Burcu
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