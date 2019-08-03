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Milli sporcu Sevim Demircan dünya üçüncüsü
ANKARA, Milli sporcu Sevim Demircan, Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda dünya 3’üncüsü oldu.
Spor 03.08.2019, 20:21 03.08.2019, 21:50
ANKARA, Milli sporcu Sevim Demircan, Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda dünya 3’üncüsü oldu.
Uluslararası Paralimpik Komite tarafından İsviçre’nin Notvil kentinde düzenlenen Para Atletizm Gençler U20 Dünya Şampiyonası’nda özel sporcu Sevim Demircan, T20 Kategorisinde uzun 400 metrede 64,79 saniye koşarak bronz madalya kazandı.
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