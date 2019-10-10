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Milli Takımdan antrenman öncesi net mesaj

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile oynayacağı maçın son antrenmanı öncesinde sahaya “Barış Pınarı Harekatı’nda Kahraman Ordumuzun Yanındayız” pankartıyla çıktı.

Spor 10.10.2019, 19:18
Milli Takımdan antrenman öncesi net mesaj
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile oynayacağı maçın son antrenmanı öncesinde sahaya “Barış Pınarı Harekatı’nda Kahraman Ordumuzun Yanındayız” pankartıyla çıktı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde futbolcular sahaya “Barış Pınarı Harekatı’nda Kahraman Ordumuzun Yanındayız” yazılı pankartla çıktı. Daha sonra Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde başlayan antrenman toplantıyla başladı. Toplantı sonrasında futbolcular düz koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmanın basına açık olan bölümünü tamamladı. Ay-yıldızlılar, basına kapalı bölümde ise Arnavutluk maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort/İHA)
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