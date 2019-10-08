Milli takımdan Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyareti
- A Milli Futbol Takımı teknik heyeti ve oyuncuları, ameliyat edilen Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e ziyarette bulundu
Spor 08.10.2019, 11:08
İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı teknik heyeti ve oyuncuları, yaşadığı sakatlık sonrası dizinden operasyon geçiren Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti.
Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gerçekleşen ziyarette, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu, tedavisi birkaç ay sürecek 23 yaşındaki futbolcuyu teselli etti ve acil şifalar diledi. Dorukhan, Güneş ile Belözoğlu'nun kendisiyle yaptığı konuşma sırasında duygulandı.
Milli takım teknik heyeti ve oyuncuları, Dorukhan ile babası Mustafa Toköz'e geçmiş olsun dileklerini sunduktan sonra hastaneden ayrılıp, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa'yla oynanacak maçlar için Riva'da devam eden kampa döndü.
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