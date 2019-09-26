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Milli takımın Arnavutluk maçı genel bilet satışı başladı

- A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri'nde 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk ile İstanbul'da yapacağı maçın genel bilet satışı başladı

Spor 26.09.2019, 14:17
Milli takımın Arnavutluk maçı genel bilet satışı başladı
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İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk ile yapacağı maçın genel bilet satışına başlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak mücadelenin genel bilet satışının "Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri" için başladığı belirtildi.

Her üyenin en fazla 3 bilet alabileceği, biletlerin fiyatlarının ise 20, 50 ve 90 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

#A Milli Futbol Takımı #arnavutluk #bilet satışı #futbol #TFF #Türkiye Futbol Federasyonu
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