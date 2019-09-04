Milli yelkenciler madalyaya yelken açacak

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü milli sporcuları Kutsal Güneş Kurnaz ve Nil Sebla Yulaf, Karadağ'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Kutsal Güneş Kurnaz ve Nil Sebla Yulaf, Karadağ'da 6-11 Eylül'de düzenlenecek şampiyonada optimist sınıfında Türkiye'yi temsil edecek.

Sporcular, şampiyonada hedefledikleri birincilik için Tekirdağ'da her gün antrenmanlarını sürdürüyor.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin son yıllarda yelkende adından söz ettirmeye başladığını söyledi.

Sporcuların katıldıkları şampiyonlarda güzel dereceler elde ettiğini anlatan Uzel, "Balkan Şampiyonası bu sene Karadağ'da gerçekleştirilecek. Kulübümüzden iki sporcumuz, Türkiye Yelken Federasyonunca düzenlenen yarışlar sonucunda kriterleri sağlayarak şampiyonada optimist sınıfında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı." dedi.

Uzel, milli takıma daha fazla sporcu kazandırmak için kulüp olarak çalışmalara devam ettiklerini vurgulayarak "Sporcularımız kulübümüzü ve ülkemizi yarışlarda en iyi şekilde temsil edecekler. Optimist erkeklerde de kızlarda da sporcularımızdan derece bekliyoruz. İki sporcumuzun da şampiyonadan başarıyla döneceklerinden umutluyuz." diye konuştu.

- "Şampiyonada birinci olmak istiyorum"

Milli sporcu Kutsal Güneş Kurnaz ise kendisi için bir "sevda" olan yelkenle yaklaşık 5 yıldır ilgilendiğini dile getirdi.

Bu sporda başarılı olmak için var gücüyle çalıştığını ifade eden Kutsal Güneş, şöyle konuştu:

"Yelkende kendimi geliştirdikten sonra çeşitli yarışlara katıldım. Her yarışın kendisine göre zorlukları var. Sporcular olarak zorlukların üstesinden gelmek zorundayız. Balkan Şampiyonası'na katılacağım için mutluyum. Yarışmada kulübümüzden bir sporcunun daha olması beni daha da mutlu etti. Balkan Şampiyonası'nda birinci olmak, ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalya kazanmak istiyorum."

Nil Sebla Yulaf da yelkenle yaz kursları sayesinde tanıştığını, daha sonra bu spora devam ettiğini söyledi.

Şampiyonadan güzel bir dereceyle dönmek için çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Nil Sebla, "Balkan Şampiyonası'nda yer alacağım için heyecanlı ve mutluyum. Denizde çalışmalarımıza her gün devam ediyoruz. Bazen çalışmalarımız 5-6 saati buluyor. Şampiyonada ödül alıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim." ifadelerini kullandı.