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Milli yüzücü İpek Yalkı dünya ikincisi oldu

Milli yüzücü İpek Yalkı dünya ikincisi oldu. FINA Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda Dünya 2'ncisi oldu. 

Spor 17.08.2019, 19:05 Emir Yılmaz
Milli yüzücü İpek Yalkı dünya ikincisi oldu
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Milli yüzücü İpek Yalkı dünya ikincisi oldu

ANKARA,(DHA) - Milli yüzücü İpek Yalkı, FINA Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda Dünya 2'ncisi oldu. 

Güney Kore'de gerçekleştirilen FINA Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu İpek Yalkı kadınlar 25-29 yaş 100 metre sırtüstü branşında 1:07:71'lik derecesi ile dünya 2'ncisi oldu. Bu derecesi ile İpek Yalkı yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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