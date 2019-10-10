Milliler, bin 796 gün sonra Kadıköy’de
A Milli Futbol Takımı, bin 796 gün sonra Arnavutluk maçıyla birlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu’nda sahaya çıkacak.
A Milli Futbol Takımı, bin 796 gün sonra Arnavutluk maçıyla birlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu’nda sahaya çıkacak.
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45’te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu’nda Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Milliler, bin 796 gün sonra Kadıköy’de bir karşılaşamaya çıkacak.
A Milliler, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’ndaki son resmi müsabakasını ise 10 Ekim 2014 günü 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Çekya ile oynadı. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmada rakibine 2-1’lik skorla mağlup oldu.
Bu stattaki son maç ise Brezilya’ya karşı oynandı. Milliler, 12 Kasım 2014 tarihinde hazırlık maçında karşılaştığı Brezilya’ya 4-0 yenildi.
Ay-yıldızlar, 7 Eylül’de Beşiktaş Park’ta oynadığı Andorra karşılaşması ile birlikte bin 757 gün sonra İstanbul’da milli heyecanı yaşamıştı.(İHA)
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