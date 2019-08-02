Milliler, olimpiyat elemelerine galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında Almanya’yı 3-1 mağlup etti.

Çin’in ev sahipliğinde Ningbo kentinde düzenlenen Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu’ndaki ilk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Milliler, Beilun Spor ve Sanat Merkezi’nde oynanan mücadelede rakibini 27-25, 25-20, 17-25 ve 25-20‘lik setlerle 3-1 mağlup etti ve olimpiyat elemelerine galibiyetle başladı.

B Grubu’ndaki diğer müsabakada ise Çin, Çekya’yı 25-18, 25-23, 25-19’luk setler sonucu 3-0 ile geçti.

Ay-yıldızlılar, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’ndeki ikinci maçında yarın TSİ 10.00’da Çekya’yla karşılaşacak.

(İHA)