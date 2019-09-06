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Milliler son antrenmanını gerçekleştirdi
A Milli Futbol Takımı, yarın oynayacağı Andorra karşılaşması öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da ay-yıldızların çalışmasını takip etti.
Spor 06.09.2019, 21:15
A Milli Futbol Takımı, yarın oynayacağı Andorra karşılaşması öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da ay-yıldızların çalışmasını takip etti.
BAKAN KASAPOĞLU YALNIZ BIRAKMADI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da millileri yalnız bırakmadı. İdman öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş ile bir araya gelerek başarı dileklerini ileten Kasapoğlu, daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve beraberindekilerle antrenmanı takip etti.(Uygar Aydın - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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