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Millilerden Dünya Gençler Güreş Şampiyonasın’da büyük başarı
Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nın son gününe Türkiye damgasını vurdu. Grekoromen Stilde Kerem Kamal Dünya Şampiyonu olurken, Türkiye takım halinde üçüncü oldu. Bu gün ayrıca Doğan Kaya ve Beytullah Kayışdağ Bronz madalya kazandı.
Spor 18.08.2019, 23:05
Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nın son gününe Türkiye damgasını vurdu. Grekoromen Stilde Kerem Kamal Dünya Şampiyonu olurken, Türkiye takım halinde üçüncü oldu. Bu gün ayrıca Doğan Kaya ve Beytullah Kayışdağ Bronz madalya kazandı.
Manisa Akhisar Bld Spor Kulübünde yetişen ve halen Pendik İhtisas Spor Kulübü Güreşçisi olan Kerem Kamal’ın; Yıldızlarda 2 kez, Gençlerde 1 kez, U23’te de 2 kez, Toplam 5 Avrupa Şampiyonluğu, Gençlerde 3 Dünya Şampiyonluğu, Yıldızlarda 3 Dünya 2.’liği, 1 Avrupa 3.’lüğü bulunuyor. Ayrıca Kerem Kamal U23’te Dünya 3.’sü, Büyüklerde de Avrupa 3.’sü oldu.(İHA)
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