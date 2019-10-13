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Millilerden golden sonra asker selamı

A Milli Futbol Takımı futbolcuları Arnavutluk’a karşı son dakikada attıkları golden sonra asker selamı verdi.

Spor 11.10.2019, 23:56 12.10.2019, 00:49
Millilerden golden sonra asker selamı
Milli takımın golünü atan Cenk Tosun gol sonrası asker selamı verdi
Milli takımın golünü atan Cenk Tosun gol sonrası asker selamı verdi

A Milli Futbol Takımı futbolcuları Arnavutluk’a karşı son dakikada attıkları golden sonra asker selamı verdi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy’de karşılaştığı Arnavutluk’u Cenk Tosun’un golü ile 1-0 mağlup etti. Miller golden sonra müthiş sevinç yaşarken, golü de Barış Pınar Harekatı’nda yer alan Mehmetçiklere armağan etti. Futbolcular golden sonra hep birlikte asker selamı verdi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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