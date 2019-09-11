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Millilerden Moldova karşısında farklı galibiyet

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşıyor. Mücadele millilerin 4-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Spor 10.09.2019, 23:45 11.09.2019, 00:18
Millilerden Moldova karşısında farklı galibiyet

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşıyor. Mücadele millilerin 4-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Umut’un sol kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Cenk’in vuruşunda kaleci Koşelev, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada orta sahada bulunan Dorukhan’ın ara pasında defansın arkasına sarkan Cenk, ceza sahası içine sağ taraftan girip kaleciyi geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

40. dakikada Kenan’ın pasında topla buluşan Cenk’in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

FARK İKİNCİ YARIDA GELDİ

57. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Deniz Türüç, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

63. dakikada Dorukhan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun’u dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

73. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Deniz Türüç’ün sert vuruşunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

79. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Hakan’ın sert vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Cenk kafa ile ağlara gönderdi. 0-3

88. dakikada çalımlarla birlikte ceza yayı gerisine kadar gelen Yusuf Yazıcı, düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 0-4

Stat: Zimbru

Hakemler: Davide Massa xx, Filippo Meli xx, Alberto Tegoni xx

Moldova: Koşelev xx, Graur xx, Mudrac xx, Efros xx, Reabciuk xx, Cebotaru xx, Turcan xx, Ionita xx (Ghecev dk. 81 ?), Suvorov xx (Rozgoniuc dk. 75 x), Ginsari xx (Cemirtan dk. 68 x), Sandu xx

Yedekler: Celeadnic, V. Macrichii, Ambros, Zagaevschii, Cojocaru

Teknik Direktör: Semen Altman

Türkiye: Mert Günok xx, Zeki Çelik xx, Merih Demiral xx, Kaan Ayhan xx, Umut Meraş xx, Ozan Tufan xx, Dorukhan Toköz xxx (Abdulkadir Parmak dk. 87 ?), İrfan Kahveci xx (Yusuf Yazıcı dk. 80 xx), Kenan Karaman xxx (Hakan Çalhanoğlu dk. 70 xx), Deniz Türüç xxx, Cenk Tosun xxx

Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Güven Yalçın, Enes Ünal, Nazim Sangare, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Cenk Tosun (dk. 37 ve 79), Deniz Türüç (dk. 57), Yusuf Yazıcı (dk. 88) (Türkiye)

(Oğuzhan Ort/İHA)

#moldova #farklı galibiyet #A Milli Takım #futbol
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