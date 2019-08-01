Son Dakika
'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe
Çanakkale’de Deprem
Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Demir, "S-400’lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir"
Demir, "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok"
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu
MSB, Son Hava Harekâtında 4 PKK’lı Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi
CAS’tan Trabzonspor’a ret

Millilerin İlk Rakibi Almanya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında yarın TSİ 15.00’te Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Spor 01.08.2019, 10:25 01.08.2019, 10:32
Millilerin İlk Rakibi Almanya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında yarın TSİ 15.00’te Almanya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 yılında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde sahne alıyor. 2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde Çin’de gerçekleştirilecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’nda yer alan Milliler; Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek.

Oynanan karşılaşmaların ardından grubunu ilk sırada tamamlayacak ülke, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na doğrudan katılma hakkı elde edecek.

Filenin Sultanları turnuvanın ilk maçında yarın TSİ 15.00’te Almanya ile mücadele edecek.

Millilerin Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’ndeki maç programı ise şu şekilde:

Yarın

15.00 Türkiye - Almanya

3 Ağustos Cumartesi

10.00 Türkiye - Çekya

4 Ağustos Pazar

15.00 Çin - Türkiye

(İHA)

#spor #spor haberleri #Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri #japonya #tokyo #Olimpiyat Oyunları #Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri B Grubu #A Milli Kadın Voleybol Takımı #almanya #Millilerin ilk rakibi Almanya
Yorumlar (0)
28°
açık
Namaz Vakti 01 Ağustos 2019
İmsak 03:58
Güneş 05:40
Öğle 13:00
İkindi 16:53
Akşam 20:10
Yatsı 21:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@