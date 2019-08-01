Millilerin İlk Rakibi Almanya
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında yarın TSİ 15.00’te Almanya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında yarın TSİ 15.00’te Almanya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 yılında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde sahne alıyor. 2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde Çin’de gerçekleştirilecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’nda yer alan Milliler; Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek.
Oynanan karşılaşmaların ardından grubunu ilk sırada tamamlayacak ülke, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na doğrudan katılma hakkı elde edecek.
Filenin Sultanları turnuvanın ilk maçında yarın TSİ 15.00’te Almanya ile mücadele edecek.
Millilerin Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’ndeki maç programı ise şu şekilde:
Yarın
15.00 Türkiye - Almanya
3 Ağustos Cumartesi
10.00 Türkiye - Çekya
4 Ağustos Pazar
15.00 Çin - Türkiye
(İHA)
|İmsak
|03:58
|Güneş
|05:40
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:53
|Akşam
|20:10
|Yatsı
|21:45
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0