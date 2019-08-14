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Milosevic: "İki takım da birbirine sürpriz yapamaz"
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ikinci maçında yarın Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maç öncesi açıklama yapan Partizan Teknik Direktörü Savo Milosevic, "Biz onlara onlar da bize sürpriz yapamaz. Antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahada göstermek istiyoruz" dedi.
Spor 14.08.2019, 22:25
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ikinci maçında yarın Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maç öncesi açıklama yapan Partizan Teknik Direktörü Savo Milosevic, "Biz onlara onlar da bize sürpriz yapamaz. Antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahada göstermek istiyoruz" dedi.
Partizan’ın oyuncusu Aleksandar Stevanovic de kendilerini zor bir maçın beklediğini, ilk karşılaşmadan daha zor bir maç kendilerini beklediğini kaydederek, "Rakip takımın taraftarlarının önünde oynuyoruz. Biz kendimize güveniyoruz, Belgrad’da gösterdiğimiz oyunu burada gösterirsek, bizim için çok iyi olur. Yarın bizim takım olarak oynamamız lazım. Kimin kahraman olacağının bir önemi yok, önemli olan bizim turu geçmemiz" diye konuştu.(Barış Türel/İHA)
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