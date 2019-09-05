Minderin efsanesi Tevfik Kış kimdir?

Sporda imkansızların şampiyonlarını birer birer uğurluyoruz.

Son düşen yaprak Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu, Türk Güreşinin Efsane ismi Tevfik Kış oldu. Tevfik Kış 1 Ağustos 1934 yılında Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Pelitcik köyünde dünyaya geldi.

22 yaşında iken 1956 yılında güreş için mindere siftah çekti. Çalıştı, çalıştı…

Ve ilk uluslararası başarı 1959 yılında İstanbul’da geldi. Greko-Romen stilde 87 kiloda Balkan ikinciliği ile adını duyurdu.

Ardından Akdeniz Oyunları, 1959 yılında Beyrut’ta yine 87 kiloda Akdeniz Oyunları şampiyonluğu geldi.

Sonrasında 1960’da Roma Olimpiyatlarında şampiyon olarak minderde fırtınalar yaratacağının müjdesini verdi Türkiye’ye…

Önünde Dünya Şampiyonluğu vardı. 1961 yılında Japonya’nın Yokohama kentinde Dünya 4.’sü olmasından bir yıl sonra 1962’de ABD’nin Toledo kentinde Greko-Romen stil 87 kiloda Dünya Şampiyonuydu.

1963’de Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de ünvanını yine kaybetmedi ve Türk insanına bir kez daha dünya Şampiyonu olmanın heyecanını yaşattı.

1965’te Dünya dördüncülüğü, 1966’da Dünya ikinciliğini elde ederken aynı yıl Almanya’nın Essen kentinde Avrupa Şampiyonu olarak elleri havaya kalkıyordu.

1967 yılında Minks’te Avrupa beşinciliği ile yetinmek zorunda kalıyordu.

Minderin efsanesi rahmetli Tevfik Kış’ın kendine has en iyi uyguladığı güreş teknikleri; bele girmeler, suplex ve bel kündesi olarak akıllarda kalıyordu.

Ve, Tevfik Kış 1968 yılında güreşi bıraktı.

Ardından Milli Takımda antrenörlük ve Güreş Federasyonunda çeşitli yıllarda yöneticilik yaptı.

Türk Güreş Vakfı’nın kurucu üyeliği ve yöneticiliğinde bulundu

Evli ve 2 çocuk babası Tevfik Kış. Bugün Ankara Kocatepe Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında bulunan Türkiye Güreş Vakfı Anıt mezarına defnedildi.

Türk Güreşinin efsane isimlerinden biri olan Tevfik Kış’a Allah’tan rahmet ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı dileriz.