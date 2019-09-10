Minik boksörler madalya için ringe çıktı
BİLECİK (AA) - Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Bilecik'te törenle başladı.
BİLECİK (AA) - Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Bilecik'te törenle başladı.
İstasyon Spor Salonu'nda başlayan, 51 ilden 389 sporcunun katıldığı organizasyonda ter döken miniklerin kıran kırana mücadelesi ilgiyle izlendi.
Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Yavuz Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların açılmasına rağmen etkinliğe katılan sporcu sayısının yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Vali Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı yarışmalarda 19 sıklette madalya dağıtılacak.
Şampiyona 14 Eylül'de sona erecek.
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