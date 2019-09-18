Minik şampiyondan Başkan Ertuğrul Çetin’e ziyaret

Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcuları, şampiyonluk sevincini Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ile paylaştı.

Akşehir’de düzenlenen Minikler Türkiye Halter Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcularından Sıla Şanay ve Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Emre Kartal, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i makamında ziyaret etti.

“İmkânlar bizden, başarı sizden”

Minik sporculara tavsiyelerde bulunan Başkan Ertuğrul Çetin: “Böyle başarılı gençlerin yetiştiğini görünce spora verdiğimiz desteğin ne kadar doğru olduğunu anlıyorum. İlçemizi en iyi şekilde temsil ettiğiniz için teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. İmkânlar bizden, başarı sizden.” ifadelerinde bulundu.