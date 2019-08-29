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Minikler, Konyaspor'un konuğu oldu
KONYA (AA) - Anaokulu öğrencileri, Konyaspor antrenmanında sporcularla bir araya geldi.Yeşil-beyazlı takımın oyuncularından Selim Ay'ın oğlu Kerim ve Nejc Skubic'in oğlu Lan'ın da eğitim gördüğü anaokulunun öğrencileri, takımın...
Spor 28.08.2019, 18:14
KONYA (AA) - Anaokulu öğrencileri, Konyaspor antrenmanında sporcularla bir araya geldi.
Bir süre antrenmanı izleyen minikler, sporcularla fotoğraf çektirdi.
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da ilgi gösterdiği minikler, daha sonra yeşil sahada oynayarak eğlendi.
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