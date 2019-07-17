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MKE Ankaragücü 5 Futbolcu İle Sözleşme Uzattı
ANKARA - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, iç transferde 5 futbolcu ile sözleşme uzattı. Bu kapsamda Korcan Çelikay ve İlhan Parlak ile 2 yıllık, Sedat Ağçay, Mehmet Sak ve Aydın Karabulut ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı. Ankaragücü'nde...
Spor 17.07.2019, 11:17 17.07.2019, 11:21
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, iç transferde 5 futbolcu ile sözleşme uzattı. Bu kapsamda Korcan Çelikay ve İlhan Parlak ile 2 yıllık, Sedat Ağçay, Mehmet Sak ve Aydın Karabulut ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı. Ankaragücü'nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten kaptan Sedat Ağçay, "Burası benim ailem. Yine sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. Bu forma altında 2 şampiyonluk yaşadığını belirten 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Korcan Çelikay, "Süper Lig'de daha üst seviyelerde olmak istiyoruz" diye konuştu.
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