MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Keçiörengücü ve Osmanlıspor’dan vahşete tepki
Kırıkkale’de, Emine Bulut’un eski eşi tarafından vahşice öldürülmesine Başkent takımları sessiz kalmadı.
Kırıkkale’de, Emine Bulut’un eski eşi tarafından vahşice öldürülmesine Başkent takımları sessiz kalmadı.
Ankara’nın Süper Lig’deki temsilcileri MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve TFF 1. Lig’de mücadele eden Keçiörengücü ile Osmanlıspor takımları, eski eşi tarafından çocuğu önünde boğazı bıçaklanarak vahşice öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmadı. Kulüpler tepkilerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile gösterdi.
MKE Ankaragücü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bu vahşeti unutmayacağız. Unutturmayacağız!” ifadelerine yer verilirken, Gençlerbirliği ise, “Kadın cinayetleri son bulsun! Alışmayacağız” tepkisi dile getirildi.
Keçiörengücü ise yaşanan olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Kadın cinayetleri karşısında sessiz kalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun” derken, Osmanlıspor, “Yaşanan bu vahşeti kınıyor; kadın cinayetlerinin son bulmasını diliyoruz!” paylaşımı ile tepki gösterdi.
(İHA)
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