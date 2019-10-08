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MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu.

Spor 08.10.2019, 11:01 08.10.2019, 11:33
MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul, çoğunluğun sağlanması durumunda 24 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise olağanüstü genel kurul, 31 Ekim Perşembe günü aynı yerde ve saatte yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Genel kurul #MKE Ankaragücü #süper lig
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