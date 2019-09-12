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MKE Ankaragücü'nde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idmanın yaklaşık 1,5 saat...

Spor 12.09.2019, 21:15
MKE Ankaragücü'nde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
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ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idmanın yaklaşık 1,5 saat sürdüğü ifade edildi.

Sarı-lacivertli futbolcuların antrenmana koşuyla başladıkları, sonrasında da koordinatif ısınma çalışması yaptıkları belirtildi.

Dar alanda top kapma çalışması yapan başkent ekibi oyuncularının, ardından çift kale maç oynadığı öğrenildi. Oyuncuların antrenmanın son bölümünde ise özel çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.

Başkent ekibi karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

#süper lig #MKE Ankaragücü #futbol #BtcTurk Yeni Malatyaspor
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