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MKE Ankaragücü Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Ankaragücü iç transferde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken sol beki Tiago Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli forma ile 26 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki Portekizli yıldız 1 gol attı....

Spor 06.08.2019, 20:49
MKE Ankaragücü Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Ankaragücü iç transferde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken sol beki Tiago Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli forma ile 26 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki Portekizli yıldız 1 gol attı.  
Tekrar Ankaragücü’nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Tiago Pinto, “Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Taraftarlarımıza sevgilerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.
Gerçekleşen imza törenine Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan ve Tiago Pinto’nun yetkilisi Erdem Karagöl yer aldı.

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