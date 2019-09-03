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MKE Ankaragücü, teknik direktör Metin Diyadin ile anlaştı

- Sarı-lacivertli kulüp, teknik direktör Metin Diyadin ile anlaştıklarını duyurdu

Spor 03.09.2019, 16:32
MKE Ankaragücü, teknik direktör Metin Diyadin ile anlaştı
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İSTANBUL (AA) - MKE Ankaragücü, Metin Diyadin ile anlaştığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine başkan Mehmet Yiğiner ve Metin Diyadin katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Metin Diyadin, "Ankaragücü gibi güçlü bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. Umarım ateşli taraftarımızın desteği ile Ankaragücü'müzü hak ettiği yerlere getiririz." ifadelerini kullandı.

Başkan Yiğiner ise, "Deneyimli teknik direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olmasını dilerim." dedi.

#ankaragücü #futbol #Metin Diyadin
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