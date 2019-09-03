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MKE Ankaragücü, teknik direktör Metin Diyadin ile anlaştı
- Sarı-lacivertli kulüp, teknik direktör Metin Diyadin ile anlaştıklarını duyurdu
Spor 03.09.2019, 16:32
İSTANBUL (AA) - MKE Ankaragücü, Metin Diyadin ile anlaştığını duyurdu.
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Metin Diyadin, "Ankaragücü gibi güçlü bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. Umarım ateşli taraftarımızın desteği ile Ankaragücü'müzü hak ettiği yerlere getiririz." ifadelerini kullandı.
Başkan Yiğiner ise, "Deneyimli teknik direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olmasını dilerim." dedi.
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