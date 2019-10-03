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MKE Ankaragücü'nde Sivasspor maçı hazırlıkları
ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 6 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü....
Spor 03.10.2019, 16:10
ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 6 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Antrenmana sakatlıkları süren Hector Canteros ve Oscar Scarione katılmadı.
Hırvat stoper Ante Kulusic ise kenarda yardımcı antrenörler eşliğinde sprint ve hafif koşu çalışması yaptı.
Sarı-lacivertli oyuncular idmana ısınma koşusuyla başladı. Beşe iki top kapmanın ardından oyuncular daha sonra yarı sahada çeşitli hücum organizasyonları üzerinde çalıştı.
MKE Ankaragücü hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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