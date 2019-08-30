Modern pentatlonda kota mücadelesi





ANKARA (AA) - Modern pentatlon milli sporcusu İlke Özyüksel, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 2-8 Eylül tarihlerinde yapılacak UIPM 2019 Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotası almak için mücadele edecek.



Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Şampiyonası'nda ilk 3'e girme başarısı gösteren sporcular, 2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek Tokyo 2020 Olimpiyatları için olimpiyat kotası almaya hak kazanacak.

Büyükler kategorisinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi milli sporcu İlke Özyüksel temsil edecek.



Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılım için kota almayı hedefleyen milli sporcu, 6-11 Ağustos 2019 tarihlerinde İngiltere’de düzenlenen 2019 Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Avrupa Kıtası Kota Müsabakasını 20’nci sırada tamamlayarak kota alamamış, fakat koşu ve atış kombinasyonunda gösterdiği performansla büyükler dünya rekorunu kırarak tarihe geçmeyi başarmıştı.

- "Binicilikteki kayıp kotaya sebep oldu"





İngiltere'deki organizasyonda binicilikte 300 puan üzerinden 239 alabildiğini belirten İlke, "Her puan 1 saniye yani bu benim için 61 saniye kayıp demek. Bu da Avrupa kotasına veda etmeme neden oldu." ifadelerini kullandı.



İngiltere'yi geride bırakarak Budapeşte'ye odaklandığını kaydeden İlke, AA muhabirine şu değerlendirmeyi yaptı:



"Şimdi Budapeşte'deki yarışlara odaklandım. Hayatımda hiç pes etmedim İngiltere'de yaşadığım şansızlıklara rağmen gelen dünya rekoru. Ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Kader diyorum başka bir açıklaması olamaz. Dualar ediyorum Budapeşte'de şans da benim yanımda olsun diye. Umarım başarılı olup ülkeme madalya ile dönerim."