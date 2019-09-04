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Mohamed Elneny, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı
Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başlarken, yeni transferlerden Mohamed Elneny takımla ilk idmanını gerçekleştirdi.
Spor 04.09.2019, 21:46
Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başlarken, yeni transferlerden Mohamed Elneny takımla ilk idmanını gerçekleştirdi.
Antrenmana milli takımlarda olan oyuncular ile tedavilerine devam edilen; Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve izinli olan Abdoulay Diaby katılmadı. Mohamed Elneny takımla ilk antrenmanına çıktı.
Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.(İHA)
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