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Moldova'nın aday kadrosu açıklandı

- 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 10 Eylül'de Türkiye ile karşılaşacak Moldova'nın aday kadrosu açıklandı

Spor 31.08.2019, 21:35 01.09.2019, 00:07
Moldova'nın aday kadrosu açıklandı
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İSTANBUL (AA) - 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde (EURO 2020) A Milli Takım'ın rakipleri arasında yer alan Moldova'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takımla sahasında 10 Eylül 2019 Salı günü saat 21.45'te karşılaşacak Moldova'nın kadrosu belirlendi.

Moldova Teknik Direktörü Semion Altman tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadroda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Alexei Koşelev (Fortuna Sittard), Dumitru Celeadnic (Sheriff Tiraspol), Nicolai Cebotari (Sfintul Gheorghe Suruceni)

Defans: Igor Armaș (FC Voluntari), Dinu Graur (Astra Giurgiu), Oleg Reabciuk (FC Paços de Ferreira), Ștefan Efros (Speranța Nisporeni), Andrei Macrițchii (Dinamo-Auto Tiraspol), Valeriu Macrițchii (Dinamo-Auto Tiraspol), Victor Mudrac (Petrocub-Hincești), Artiom Rozgoniuc (Sfintul Gheorghe Suruceni)

Orta Saha: Catalin Carp (FC Ufa), Artur Ionita (Cagliari), Radu Ginsari (Krylya Sovetov Samara), Eugeniu Cociuc (Sabail), Eugeniu Cebotaru (Academica Clinceni), Iaser Turcan (Petrocub - Hincesti), Constantin Sandu (Speranța Nisporeni), Veaceslav Zagaevschii (Milsami Orhei), Alexandr Suvorov (Saint George Suruceni)

Forvet: Vitalie Damaşcan (Fortuna Sittard), Vladimir Ambros (Petrocub-Hincesti), Mihail Ghecev (Sheriff Tiraspol), Maxim Cojocaru (Sheriff Tiraspol)

#A Milli Futbol Takımı #futbol #moldova
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