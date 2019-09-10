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Moldova-Türkiye Maçı Kadrosu ve Hakemleri Belli Oldu

KİŞİNEV (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. haftasında yapılacak Moldova-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle:Stat: ZimbruHakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Alberto Tegoni (İtalya)Moldova: Koşelev,...

Spor 10.09.2019, 20:37 10.09.2019, 20:47
Moldova-Türkiye Maçı Kadrosu ve Hakemleri Belli Oldu

KİŞİNEV (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. haftasında yapılacak Moldova-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Zimbru

Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Alberto Tegoni (İtalya)

Moldova: Koşelev, Graur, Mudrac, Efros, Reabciuk, Cebotaru, Turcan, Ionita, Suvorov, Ginsari, Sandu

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Cenk Tosun

#2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri #futbol #moldova #türkiye
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