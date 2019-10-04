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MotoGP'de heyecan Tayland'da sürecek

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı, Tayland'ın ev sahipliğinde 6 Ekim Pazar günü düzenlenecek.

Spor 04.10.2019, 09:24 04.10.2019, 10:27
MotoGP'de heyecan Tayland'da sürecek

ANKARA (AA) - MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı, Tayland'ın ev sahipliğinde 6 Ekim Pazar günü düzenlenecek.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 15. ayağı, Tayland'ın Buriram eyaletindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden yapılacak.

Sıralama turları yarın TSİ 10.10'da gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak.

Geride kalan 14 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

1- Marc Marquez (İspanya): 300 puan

2- Andrea Dovizioso (İtalya): 202

3- Alex Rins (İspanya): 156

4- Danilo Petrucci (İtalya): 155

5- Maverick Vinales (İspanya): 147
 

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#tayland #Uluslararası Chang Pisti #motogp #spor #MotoGP Dünya Şampiyonası #Marc Marquez
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