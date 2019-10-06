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MotoGP’de şampiyon yine Marc Marquez
Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP’de 2019 sezonunun şampiyonu Marc Marquez oldu. Sezonun bitimine 4 yarış kala şampiyonluğunu ilan eden Marquez, MotoGP’de 6. şampiyonunu kazandı.
Spor 06.10.2019, 15:58
Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP’de 2019 sezonunun şampiyonu Marc Marquez oldu. Sezonun bitimine 4 yarış kala şampiyonluğunu ilan eden Marquez, MotoGP’de 6. şampiyonunu kazandı.
Bitiş çizgisini Marquez’den 0.1 saniye sonra geçen Fabio Quartararo ikinci, Marquez’in 1.3 saniye gerisindeki Maverick Vinales ise 3. oldu.
MotoGP’de altıncı şampiyonluğunu elde eden 26 yaşındaki İspanyol pilot, bu yarışın tarihinde 6. şampiyonluğa en genç ulaşan isim oldu. Şampiyonluk sayısında Mick Doohan’ı geçen Marquez’in önünde, 7 şampiyonlukla Valentino Rossi ve 8 şampiyonluğu bulunan Giocomo Agostini yer alıyor.(İHA)
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