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Motokros heyecanı Afyonkarahisar'da devam edecek

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Türkiye Motokros Şampiyonası'nda final etabının kasım ayının ilk haftasında 2019 Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) "en iyi padok" ödülüne layık görülen Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılacağını söyledi.

Spor 03.10.2019, 11:17 03.10.2019, 11:40
Motokros heyecanı Afyonkarahisar'da devam edecek

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Türkiye Motokros Şampiyonası'nda final etabının kasım ayının ilk haftasında 2019 Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) "en iyi padok" ödülüne layık görülen Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılacağını söyledi.

Akülke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MXGP'nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde 6-8 Eylül tarihlerinde başarılı bir şekilde Afyonkarahisar'da gerçekleştirildiğini belirtti.

Şampiyonanın Türkiye etabının Hollanda'da düzenlenen 2019 MXGP Ödülleri'nde 'en iyi padok' ödülünü aldığını anımsatan Akülke, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'daki pist, hem sporcular hem de yöneticiler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor ve beğeniliyor. Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinden Türkiye Motokros Şampiyonası'na katılan sporcuların, yarış finalinin Afyonkarahisar'da yapılması yönünde talepleri oldu. Biz, şampiyonanın son etabının aslında başka bir şehrimizde yapılmasını planlıyorduk. Federasyonumuzun yaptığı değerlendirmeler sonucu, Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final yarışını kasım ayının ilk haftasında Afyon Motor Sporlar Merkezi'nde yapacağız."

Akülke, şampiyonaya katılacak yerli ve yabancı motokros sporcularının, yarışın finalini Afyonkarahisar'da yapılmasını talep etmelerinin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

- "Her sporcu, en iyi pistte ve organizasyonda yarışmak istiyor"

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 7 kategoride yapıldığını aktaran Akülke, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'daki final yarışına Bulgaristan, Yunanistan, Slovakya, Moldova ve Rusya'dan 15'in üzerinde sporcu katılacak. Motokros sporcularının yarışın özellikle Afyonkarahisar'da yapılmasını istemesi, pistin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Her sporcu, en iyi pistte ve organizasyonda yarışmak istiyor. Sporcuların ilgi ve alakaları da burada yarışma heyecanını ikiye katlıyor. Geçen yıl 'en iyi altyapı' ödülü almıştı. Bu yıl da 'en iyi padok' ödülünü aldı."

Türkiye Motokros Şampiyonası final etabının önemine dikkati çeken Akülke, "Eylül ayındaki MXGP'nin 17. ayağında dünya motokros şampiyonlarını Afyonkarahisar'da belirlemiştik. Kasım ayındaki finalde de 7 kategorideki Türkiye şampiyonlarını Afyonkarahisar'da belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#final #Mahmut Nedim Akülke #TMF #Türkiye Motokros Şampiyonası #Türkiye Motosiklet Federasyonu
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