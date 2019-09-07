Motokros Şampiyonası nefes kesiyor
İkinci kez Afyonkarahisar’da gerçekleşen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) 17. ayağında ilk günü sıralama turları ile eleme müsabakaları yapıldı.
İkinci kez Afyonkarahisar’da gerçekleşen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) 17. ayağında ilk günü sıralama turları ile eleme müsabakaları yapıldı.
Bayanlar ve Gençler Dünya Şampiyonası ile Avrupa Motokros Şampiyonaları eleme turları nefes kesti. Müsabaka dünyanın birçok ülkesinden canlı olarak yayınlanırken, motor severler tarafından yarışlar büyük ilgi gördü. 3 ayrı kategorideki yarışlardan 2’sinde 1’inci yarışlar 1’sinde ise eleme müsabakaları gerçekleştirildi.
Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX 2T), 1’inci 30:44’lük derecesi ile Manuel Iacopi, 2’nci 30:48’lik derecesi ile Brad Anderson, 3’üncü 31:05’lik derecesi ile Mike Kras.
Dünya Bayanlar Şampiyonası (WMX) 1’inci 26:02’lik derecesi ile Courtney Duncan, 2’nci 26:14’lük derecesi ile Sara Andersen, 3’üncü 26:28’lük derecesi ile Nancy Van De Ven.
Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) 1’inci 23:58’lik derecesi ile Jorge Prado, 2’nci 24:14’lük derecesi ile Roan Van De Moosdijk, 3’üncü 24:19’luk derecesi ile Maxime Renaux oldu.(Hayati Kanat - Ali Bayar/İHA)
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