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Motorsport’tan 2 yarışta 4 birincilik

Borusan Otomotiv Motorsport pilotları Yağız Gedik ve İbrahim Okyay, Türkiye Pist Şampiyonası 3. Ayak yarışlarında Süper ve Maxi Gruplarda birincilik alarak evine 4 kupa ile döndü.

Spor 08.10.2019, 12:24 08.10.2019, 12:39 Ramazan Durmuş
Motorsport’tan 2 yarışta 4 birincilik
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Borusan Otomotiv Motorsport pilotları Yağız Gedik ve İbrahim Okyay, Türkiye Pist Şampiyonası 3. Ayak yarışlarında Süper ve Maxi Gruplarda birincilik alarak evine 4 kupa ile döndü.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) geçtiğimiz hafta sonu İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye Pist Şampiyonası (TPŞ) 3. Ayak yarışlarında birinciliği kimseye bırakmadı. Yenilenen haliyle ile şampiyonayı ilk defa ağırlayan İzmir Pınarbaşı Yarış Pisti’nde en hızlı tur derecelerinin de sahibi olan turkuaz otomobiller, Pazar günü gerçekleşen iki yarışta da istikrarlı performanslarını sürdürerek Süper ve Maxi Gruplarda ikişer birincilik elde ederek koleksiyonlarına 4 kupa daha eklediler.

Yenilenen pistte rekorlar yine BOM’da

Bir süredir tadilatta olan İzmir Pisti, Türkiye Pist Şampiyonası’na uzun zamandır ilk defa ev sahipliği yaparken, İzmir seyircisi de yarışa büyük bir ilgi gösterdi. Haritası değişen ve eklenen virajlarla sürati azalan pistteki rekorlar da yine BOM pilotları ile yenilendi. Maxi Grup’ta İbrahim Okyay, BMW Z4 GT3 ile 1:04.061, Süper Grup’ta Yağız Gedik 1:07.779’luk sürelere imza attı. İzmir Pisti’nin eski rekorları ise yine BOM pilotları Yağız Gedik (BMW Z4 GT3, Maxi Grup, 51:213) ve Ali Türkkan’ın (BMW 320SI, Süper Grup, 54:871) elinde bulunuyordu.

Şampiyonanın bir sonraki ayağı 19-20 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışmakta olan takımın diğer sponsorları Borusan Lojistik, Shell, Securitas ve Glasurit’tir.

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#borusan otomotiv #motorsport #türkiye pist şampiyonası
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