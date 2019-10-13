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Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası final yarışları

- Organizasyonun son ayağı Göbeklitepe Kültür Finali, serbest antrenmanların ardından çeyrek final yarışlarıyla başladı - TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar: - "Bugün serbest antrenmanlarına başlayan 9'u yabancı toplam 12 sporcunun final yarışlarını gerçekleştireceğiz. Türkiye etabında, yarışçılar hem puanlarını alacaklar hem de gün boyunca da çeyrek ve yarı finallerin akabinde final yarışlarıyla şampiyonu belirleyeceğiz"

Spor 13.10.2019, 12:05
Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası final yarışları


AFYONKARAHİSAR (AA) - Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın son ayağı Göbeklitepe Kültür Finali yarışları, serbest antrenmanların ardından çeyrek final mücadeleleriyle başladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinin ev sahipliğinde, Afyon Motor Spor Merkezi'ndeki final yarışları öncesi motosiklet akrobatları, pistteki serbest antrenmanlarda ilk olarak hünerlerini sergiledi.

Çeyrek final yarışlarında, akrobatlar 4 dakikalık sürelerde uluslararası jüriye kendilerini beğendirmeye çalıştı.

Yarışçılar, toplayacakları puanlarla, kendilerini yarı final ve final etaplarına taşıyacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın (freestyle) finalini gerçekleştirdiklerini dile getiren Uçar, şöyle konuştu:

"Bu organizasyon ülkemizin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak. Tıpkı, Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ve diğer uluslararası organizasyonlarımız gibi motor sporlarını sevenlerden büyük ilgi görüyor. Bugün serbest antrenmanlarına başlayan 9'u yabancı toplam 12 sporcunun final yarışlarını gerçekleştireceğiz. Türkiye etabında, yarışçılar hem puanlarını alacaklar hem de gün boyunca da çeyrek ve yarı finallerin akabinde final yarışlarıyla şampiyonu belirleyeceğiz."

Uçar, Avrupa Akrobasi Şampiyonası yarışlarının izleyicilere büyük keyif verdiğini belirterek, şampiyonun kupayı Afyonkarahisar'da alacağını vurguladı.

Yarışlar, yarı final ve final etaplarıyla gün boyu devam edecek.


#Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali #Türkiye Motosiklet Federasyonu #motosiklet #Bekir Yunus Uçar
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