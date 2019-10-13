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Muğla'da off-road etkinliği

- Fethiye ilçesinde düzenlenen etkinlikte 10 ilden 40 araç mücadele etti

Spor 13.10.2019, 14:42
Muğla'da off-road etkinliği

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2. Fethiye Off-Road Şenliği düzenlendi.

Fethiye Off-Road Kulübü tarafından Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenen etkinliğe, 10 ilden 40 araç katıldı.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 16 Ağustos 2017'de hayatını kaybeden Fethiye Off-Road Kulübü Kurucu Başkanı Yılmaz Kılçar anısına düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Çok sayıda vatandaş da araçların mücadelesini ilgiyle izledi.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçenin önemli turizm merkezlerinden olduğunu, turizmi 12 aya yaymak için farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Off-road şenliğinde 10 ilden 80 sporcunun mücadele ettiğini belirten Şahiner, "Fethiye ve çevre ilçeden şenliğe vatandaşların yoğun ilgisi var. İlçedeki hareketliği ve vatandaşın güzel bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla tüm tedbirleri aldık." dedi.

Fethiye Off-Road Kulübü Başkanı Orkun Sivri ise etkinlikte çok güzel mücadeleler olduğunu dile getirdi.

Özellikle sporcuların orta zorluktaki parkurdaki mücadelelerinin izleyenlerin ilgisini çektiğini aktaran Sivri, "Önümüzdeki yıllarda daha profesyonel, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) onaylı bir etkinlik yapmak istiyoruz. Fethiye halkı off-roadla yeni tanışıyor. İkincisini yapmamıza rağmen çok güzel görüşler alıyoruz." diye konuştu.

#şenlik #off road #mücadele #Muzaffer Şahiner #muğla #fethiye
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