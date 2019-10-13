Muğla'da off-road etkinliği
- Fethiye ilçesinde düzenlenen etkinlikte 10 ilden 40 araç mücadele etti
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2. Fethiye Off-Road Şenliği düzenlendi.
Fethiye Off-Road Kulübü tarafından Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenen etkinliğe, 10 ilden 40 araç katıldı.
Geçirdiği trafik kazası sonucu 16 Ağustos 2017'de hayatını kaybeden Fethiye Off-Road Kulübü Kurucu Başkanı Yılmaz Kılçar anısına düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Çok sayıda vatandaş da araçların mücadelesini ilgiyle izledi.
Off-road şenliğinde 10 ilden 80 sporcunun mücadele ettiğini belirten Şahiner, "Fethiye ve çevre ilçeden şenliğe vatandaşların yoğun ilgisi var. İlçedeki hareketliği ve vatandaşın güzel bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla tüm tedbirleri aldık." dedi.
Fethiye Off-Road Kulübü Başkanı Orkun Sivri ise etkinlikte çok güzel mücadeleler olduğunu dile getirdi.
Özellikle sporcuların orta zorluktaki parkurdaki mücadelelerinin izleyenlerin ilgisini çektiğini aktaran Sivri, "Önümüzdeki yıllarda daha profesyonel, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) onaylı bir etkinlik yapmak istiyoruz. Fethiye halkı off-roadla yeni tanışıyor. İkincisini yapmamıza rağmen çok güzel görüşler alıyoruz." diye konuştu.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:50
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:37
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2