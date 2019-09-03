Muhammet Demir Gazişehir Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Muhammet Demir’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Muhammet Demir ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldı

Daha önceki yıllarda 5 sezon Gaziantepspor forması giyen forvet oyuncusuyla ilgili kariyer bilgileri paylaşılan açıklamada, Muhammet Demir'e başarılar dilendi.