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Murat Cavcav’dan Mehmet Yiğiner’e tebrik ziyareti

Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Cavcav, 30 Temmuz'da gerçekleştirilen olağanüstü kongrede tekrar MKE Ankaragücü Kulübü Başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti.

Spor 01.08.2019, 17:33 01.08.2019, 17:38 Ramazan Durmuş
Murat Cavcav’dan Mehmet Yiğiner’e tebrik ziyareti

Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Cavcav, 30 Temmuz'da gerçekleştirilen olağanüstü kongrede tekrar MKE Ankaragücü Kulübü Başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti.

Başkan Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu üyeleri bugün Ankaragücü Beştepe Tesisleri'ne giderek Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve ekibine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Keyifli bir sohbet ortamında geçen ziyarette her iki başkan da karşılıklı olarak gelecek sezon için başarı dileklerinde bulundu.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifadere ederek “Beştepe Tesislerimize gelerek hayırlı olsun dileklerini ileten dost ve kardeş Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı sayın Murat Cavcav ve yöneticilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

TSYD KUPASI HEYECANI

Bu arada Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesinin düzenlediği TSYD Ankara Kupası'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Uzun bir aradan sonra Gençlerbirliği ile Ankaragücü Başkent derbisinde karşı karşıya gelecek.

#muratcavcav #mehmetyiğiner #ankaragücü #Gençlerbirliği #tsydankara #futbol #süperlig
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