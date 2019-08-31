Muric'e milli davet
- Fenerbahçe’nin forvet oyuncusu Vedat Muric, Kosova Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi
PRİŞTİNE (AA) - Fenerbahçe’nin forvet oyuncusu Vedat Muric, Kosova Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.
Kosova Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bernard Challandes, Kosova'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynayacağı Çekya ve İngiltere maçlarının aday kadrosunu açıkladı. Kadroya, Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Muric de davet edildi.
Kosova, EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda 7 Eylül'de evinde Çekya, 10 Eylül'de ise deplasmanda İngiltere ile karşılaşacak.
Aday kadroda yer alan futbolcular şunlar:
Defans: Amir Rrahmani (Hellas Verona), Fidan Aliti (Kalmar), Mergim Vojvoda (Standart Liege), Florent Hadergjonaj (Huddersfield Town), Leart Paqarada (SV Sandhausen), Ibrahim Dresevic (Heerenveen), Mirlind Kryeziu (Zürih)
Orta saha: Idriz Voca (Luzern), Anel Rashkaj (AFC Eskilstuna), Besar Halimi (Brondby), Valon Berisha (Lazio), Bersant Celina (Swansea City), Florent Hasani (Diosgyori), Edon Zhegrova (Basel), Florent Muslija (Hannover 96), Elbasan Rashani (Odds BK), Bernard Berisha (Akhmat Grozny)
Forvet: Vedat Muric (Fenerbahçe), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wednesday)
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