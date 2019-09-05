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Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı
- Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera: "Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim"
Spor 05.09.2019, 10:31 05.09.2019, 10:45
İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'de futbol kariyerini sonlandıran ve sarı-lacivertlilerin teknik ekibinde yer almaya başlayan kaleci Volkan Demirel'e yeni görevinde başarı diledi.
Sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Muslera, Instagram hesabından, Volkan Demirel'le yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaşarak şunları kaydetti:
"8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim."