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Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde kabul etti.
Spor 12.10.2019, 17:24
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı’nın Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde yapılan görüşme, sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan fotoğraf paylaşımı ile duyuruldu. Görüşme saat 16.30’da gerçekleşti.(İHA)
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